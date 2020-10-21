شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القصير- قفط بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القصير- قفط جنوب البحر الأحمر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفي قفط المركزي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالحادث. تلقي مرفق إسعاف البحر الأحمر اخطار بانقلاب السيارة رقم ٤٨٣٥ ص م ج بالكيلو ١٢٥ بطريق القصير قفط واسفر الحادث عن اصابة ٧ ركاب باصابات تراوحت ما بين سحجات وكدمات وجروح واشتباه خلع بالكتف الأيمن وتبين ان المصابين جميعهم من مدينة القصير وتتراوح أعمارهم ما ببن ١٢ الي ٤٥ عام وتنشر المصري اليوم بياناتهم الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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