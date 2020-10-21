شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأوروبى: لا بد من الحزم بالدفاع عن حقوق الدول الأعضاء شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المجلس الأوروبى، إنه لا بد من الحزم بالدفاع عن حقوق الدول الأعضاء شرق المتوسط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن المجلس الأوروبى تمديد نظام العقوبات على استخدام الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد حتى 16 أكتوبر 2021، على خلفية قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالنى، وجاء في البيان - الذي نشره المجلس الأوروبي على موقعه الرسمي - أن " المجلس قرر اليوم تمديد النظام الذي يسمح للاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية على الأشخاص والكيانات المشاركة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد، حتى 16 أكتوبر 2021".

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يُشار إلى أنه تم اتخاذ القرار دون إجراء مناقشات سابقة، حيث تشتمل الإجراءات التقييدية المتخذة على تجميد أصول بعض الأشخاص الكيانات وحظر سفرهم إلى دول الاتحاد، كما يُحظر على كيانات الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال إلى الأشخاص الذين تم إدراجهم ضمن قائمة العقوبات.