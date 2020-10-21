شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تضبط 30 ألف قطعة سناكس و590 علبة جبنة فاسدة بالفيوم وكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشن حملات على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة السلع المعروضة للمواطنين من حيث الجودة والصلاحية، مع عدم التهاون مع من يقومون بغش السلع أو عرضها بعد انتهاء صلاحيتها.

وفى محافظة الفيوم قامت مديرية التموين بحملة مكبرة لضبط السلع منتهية الصلاحية وخلال الحملة تم ضبط 30 ألف قطعة سناكس منتهية الصلاحية بمركز الفيوم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الموضوع.

وقامت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ بضبط كميات كبيرة من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية حيث وصلت 20000 عبوة مبيدات متنوعة و25 برميل زنة 200 كيلو و100 شيكارة زنة 10 كيلو و12 شيكارة زنة 25 كيلو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الضبطيات، وفى مجال السلع التموينية تم ضبط 1000 كيلو سكر و1104 زجاجة زيت و760 كيلو أرز و590 علبة جبنة، وتم التحفظ على المضبوطات وعرض المخالفين على النيابة.