شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بقبرص: توقيت القمة الثلاثية هام جدا فى ظل تطورات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مى طه خليل ، سفير مصر في قبرص، إن توقيت القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، الذى عقد اليوم الأربعاء هام جدا في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أن الدول الثلاث مصرة على عقد القمة اليوم رغم تحديات كورونا لدعم التحالف المصرى القبرصى اليوناني.

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وأضافت خليل ، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ، عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن مصر نموذج يحتذى به في تعاملها مع ملفى الهجرة غير شرعية واللاجئين، مشددة على أن مصر لديها استراتيجية وطنية تتعامل من خلالها لمواجهة ظاهرة الهجرة غير شرعية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى ، أكد خلال القمة الثلاثية اليوم الأربعاء ، على أهمية ما تمثله آلية التعاون الثلاثى من محفل استراتيجى لتبادل الرؤى، مشيرا إلى أن الآلية الجديدة أسهمت فى مزيد من التعاون فى مجالات الزراعة والسياحة والنقل والطاقة .