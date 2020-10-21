شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة متطوع فى البرازيل بسبب لقاح استرازينيكا أكسفورد لعلاج فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، وفاة متطوع فى البرازيل بعد حصوله على لقاح أسترازينيكا أكسفورد لعلاج كورونا ، وبحسب ما ذكرت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الأربعاء، إن الفحوص أثبتت إصابة وزير الصحة إدواردو بازويلو بفيروس كورونا ، ويعد بازويلو هو ثالث وزير يتولى حقيبة الصحة في البرازيل منذ بدء جائحة فيروس كورونا .

وكانت جامعة أوكسفورد ، أعلنت فى شهر سبتمبر الماضى ، استئناف التجارب على لقاح فيروس كورونا الذي تطوره بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا للأدوية، وذلك بعد أيام من توقفها مؤقتًا بسبب الآثار الجانبية التي ظهرت على مريض في المملكة المتحدة.

وقالت الجامعة في بيان لها إنه في تجارب كبيرة مثل هذه "من المتوقع أن يصبح بعض المشاركين على غير ما يرام ويجب تقييم كل حالة بعناية لضمان التقييم الدقيق للسلامة ، لافتا الى أن أن نحو 18 الف شخص على مستوى العالم تلقوا اللقاح في إطار التجربة. Advertisements

وفى ذات السياق أعلنت السلطات الصحية البرازيلية ، أن التجارب على لقاح أسترازينيكا أكسفورد لعلاج كورونا ستتواصل .