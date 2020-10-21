شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف لـ"تليفزيون الخليج 365" خريطة سقوط الأمطار بالمحافظات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة جديدة لمتابعة تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس خلال الأيام القادمة، ومناشدة الهيئة للمواطنين بمتابعة النشرة الجوية يوميا للاطلاع على حالة الطقس وطريقة التعامل معاها، على مدار الأيام السابقة.

توقعات خبراء الأرصاد، تقول إن هناك فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق من القاهرة الكبرى بداية من مساء يوم الغد الخميس، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

واستضافت التغطية الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، الذى تحدث عن التقلبات الجوية التى ستحدث خلال الساعات القادمة، ومدتها وأهم المحافظات التى تشهد سقوط أمطار سواء غزيرة أو متوسطة، ونصائح هيئة الأرصاد للتعامل مع التقلبات الجوية.