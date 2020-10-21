شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يعلن زيادة قيمة البدل لـ1.4 مليون معلم بنسبة 50%.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، وزير المالية يعلن زيادة قيمة البدل لـ1.4 مليون معلم بنسبة 50%، حيث قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن هناك حزمة للمعلمين ومنها زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم وتتراوح من 75 جنيها للمعلم المساعد وحتى 180 جنيها لكبير المعلمين.

وزير المالية يعلن زيادة قيمة البدل لـ1.4 مليون معلم بنسبة 50%

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن هناك حزمة للمعلمين ومنها زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم وتتراوح من 75 جنيها للمعلم المساعد وحتى 180 جنيها لكبير المعلمين.

السيسى ورئيس وزراء اليونان يطبقان الإجراءات الاحترازية بقمة نيقوسيا

نشر الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي "فيس بوك"، مقتطفات من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك خلال القمة التي انعقدت فى العاصمة القبرصية نيقوسيا.







سفير أمريكا بالقاهرة: مصر دولة مؤثرة وسوق كبير وسنضخ استثمارات جديدة بها

قال جوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة، إن مصر سوق كبير ودولة مؤثرة فى قارتها ومنطقتها، وبالتالى فإن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على تعميق التعاون الاقتصادى مع مصر وضخ استثمارات جديدة فيها من خلال التعاون المشترك.







التعليم تتيح لطلبة الدبلومة الأمريكية التسجيل فى امتحانات EST المقبلة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلبة الدبلومة الأمريكية، التسجيل فى امتحانات EST فى الفترة القادمة.









الداخلية العراقية لـ"الخليج 365": توجيه تهمة القتل العمد لقاتلة طفليها

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا إن السيدة الموقوفة لدى الشرطة والمتهمة بإلقاء طفليها في نهر دجلة ستحال إلى المحكمة بعد وستوجه لها تهمة القتل العمد، موضحا أن المحكمة ستصدر عقوبات مشددة على الجانية لأن المجنى عليهم أبنائها.







وزير التعليم عن زيادة بدل المعلمين: خطوة ممتازة على طريق تقدير المدرسين

علق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” على قرار زيادة بدل وحافز المعلمين، قائلا: لقد اجتهدنا كثيرا حتى نصل إلى هذا القرار وهى خطوة ممتازة على طريق تقدير المعلمين بجانب حوافز أخرى كثيرة خلال العام، مع كل التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ووزارة المالية ومجلس الوزراء بأكمله.





مجهول يلقى مادة غامضة تصيب زوار المطاعم بالاختناق وضيق التنفس فى بريطانيا

كشفت خدمة إطفاء ويست ميدلاندز فى بريطانيا، أن مجهولًا قام برش مادة غامضة فى عدد من المتاجر والمطاعم فى منطقة جورنال فى ضواحى دودلى، تسببت فى إصابة العديد من الأشخاص وأصبحوا بحاجة لتلقى العلاج بعد الشعور بضيق فى التنفس.







الحكومة تعلن حزمة مزايا مالية جديدة لـ2.1 مليون معلم.. تعرف عليها

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم، على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهرى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الإطار.

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قيادات دينية فرنسية تحذر من دعوات حرق مسجد بيزيار انتقاما لذبح مدرس التاريخ

قالت صحيفة ميدى ليبر الفرنسية، إن العديد من القيادات الدينية الإسلامية تقدمت بشكوى في مركز شرطة بيزيار الفرنسي، ضد مجموعة من رواد الفيس بوك الذين أطلقوا دعوات كراهية وحرق لمسجد بيزيار، بعد قطع رأس مدرس التاريخ صامويل باتي، في كونفلانس سان أونورين يوم الجمعة الماضي.





الحكومة: زيادة إصابات كورونا متوقعة بالشتاء ولا نريد العودة للإجراءات الصارمة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المؤسسات الاقتصادية الدولية تشيد بالاقتصاد المصرى، مضيفا أن جزء كبير من التعافى من آثار كورونا هو الاستمرار فى الإجراءات الاحترازية.





نقابة المعلمين تشكر الرئيس على زيادة بدل أعضائها 50% وتؤكد: فاق التوقعات

قال إبراهيم شاهين، وكيل النقابة العامة للمعلمين، إن إعلان وزير المالية زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% ليستفيد منها 1.4 مليون معلم، مفاجأة من المفاجآت السارة، وهي هدية قدمها الرئيس للمعلمين ونفذتها الحكومة، مضيفا: وباسم جموع المعلمين نشكر القيادة السياسية على هذا القرار الذى يهدف لتقديم دعم مادي واجتماعي للمعلمين، قائلا: زيادته بنسبة 50% فاق توقعاتنا.





وزيرة الصناعة تعلن طرح 1657 وحدة كاملة المرافق فى 7 مناطق صناعية

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة أنه تم طرح 1657 وحدة فى 7 مناطق صناعية، بمساحات متنوعة ومتاح الحصول على أكثر من وحدة وهى وحدات كاملة المرافق وبها جميع الاشتراطات.





السيسي يؤكد التطلع لمزيد من المشروعات الاستراتيجية بين مصر وقبرص واليونان

عقدت اليوم بالعاصمة القبرصية "نيقوسيا" قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جلسات القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، في إطار العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمعهم، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن دول حوض المتوسط على أكثر من صعيد.

الحكومة: تطبيق مشروع قانون تحسين أحوال الموظفين والعاملين بالتعليم يناير المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مجلس الوزراء استعرض عدد من الملفات الهامة، موضحا أن الرئيس وجه بتحسين أحوال الموظفين العاملين بالتربية والتعليم

يسرا فى أحدث إطلالتها بالبيجامة: الحياة بها لحظات جميلة حاول أن تلحقها

شاركت النجمة يسرا جمهورها، بأحدث إطلاله لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت يسرا بلوك غاية في الجمال والأناقة، وكتبت يسرا على الصور قائلة: "الحياة دائما بها بلحظات جميلة، حاول جاهدًا اللحاق بها في الوقت المحدد".











لورديانة البرازيلية تحذر من إنشاء 20 صفحة مفبركة باسمها خلال يومين

حذرت الراقصة البرازيلية لورديانة من وجود أكثر من 20 صفحة مفبركة تنتحل اسمها، أنشئت خلال اليومين الماضيين فقط، منذ سيطرتها علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو رقصها في "بيوتي سنتر" علي أغنية أخواتي، مؤكدة عدم وجود حساب رسمي غير حسابها علي موقع "انستجرام"، والذي ارتفع عدد المتابعين عليه إلى أكثر من 586 ألف متابع، بزيادة حوالي 300 ألف متابع في يومين فقط، حيث كان عدد متابعيها قبل الفيديو 200 ألف فقط.