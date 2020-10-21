محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: قررت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين رئيس الهيئة إذاعة مباراة النادي الأهلي المصري ونادي الوداد المغربي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على التردد الأرضي لقناة on time وذلك مساء الجمعة المقبل. يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على حق المشاهد المصري في مشاهدة الأحداث الرياضية المهمة. وتمنت الوطنية للإعلام في بيان لها، مشاهدة ممتعة لجماهير الكرة المصرية على قناة أون تايم. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الوطنية للإعلام": بث مباراة الأهلي والوداد المغربي أرضيًا على قناة "on time" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.