الأوقاف: إلغاء تصريح خطيبي مكافأة بسبب الغش في اختبارات بند التحسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلغاء اختبار وتصريح خطابة كل من: هاني منير علي الخولي، خطيب مكافأة بمديرية أوقاف دمياط، ومحمود منصور وهبة السيد سلامة، خطيب مكافأة بمديرية أوقاف دمياط، لتلبسهما بالغش أثناء اختبار خطباء المكافأة على بند التحسين الراغبين في العمل أئمة بالمناطق الحدودية والمناطق النائية.

وقررت وزارة الأوقاف، إلغاء تصريح خطابة كل منهما، ومنعهما من صعود المنبر، حيث إن ما قام به كل منهما لا يتسق مع أخلاق وسلوك من يسمح له بصعود المنير.