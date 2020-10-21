شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد: ربط 8 مداخن لمصنعين بشمال سيناء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الانتهاء من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات لعدد (2) طاحونة فحم بشركة اسمنت سيناء الرمادي بمدينة العريش، حيث تم رصد كلاً من الجسيمات الصلبة الكلية والظروف المرجعية، والتأكد من مطابقتها بقاعدة البيانات بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن عدد المصانع التي تم ربطها بمحافظة شمال سيناء بلغ مصنعين لعدد (8) مداخن، وبلغ اجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية 74 منشأة تمثل 346 مدخنة، موزعة على مستوي الجمهورية وتمثل مختلف القطاعات الصناعية المتواجدة في مصر.

وأكدت فؤاد على المتابعة الدورية والمستمرة وشن حملات تفتيشية موسعة على مصانع الأسمنت للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وذلك بهدف تحسين الأداء البيئى للصناعات لتحقيق إنتاج آمن بيئيا، يحقق مراعاة كافة الاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة. حيث تحرص وزارة البيئة على تقديم المشورة الفنية لكافة المنشآت التي تسعى لتحقيق الإصحاح البيئى بكافة المجالات وقطاعات الصناعة المختلفة.

جدير بالذكر ان شبكة رصد الإنبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شؤون البيئة تعد أحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات عن نوعية الإنبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية وحجمها، وتحليل تلك البيانات تساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقعة بها تلك المنشآت من خلال حساب أحمال التلوث الصادرة منها وتعتمد عمليات رصد الإنبعاثات على استخدام أجهزة متخصصة لرصد الإنبعاثات الصادرة من العمليات الصناعية وذلك لحساب قيم تركيز تلك الإنبعاثات حيث يتم إرسال البيانات بكل منشآة في ذات التوقيت عن طريق مجمع البيانات إلى غرفة التحكم الرئيسية الخاصة بجهاز شؤون البيئة.