شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع السكان: الإحصاء تساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين والمجتمعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالحميد شرف الدين، رئيس قطاع السكان بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن اليوم العالمي للإحصاء الموافق 20 أكتوبر من كل عام يعتبر عيد لكل الإحصائيين، وذلك لأهميته الكبيرة التي انطلق من أجلها ومنها رفع الوعي لدى المجتمع باهمية الإحصاء.

وأضاف شرف الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة TeN، أن الإحصاء لها دور كبير في رفع مستوى معيشة المجتمع وتحسين مستوى الأفراد، وذلك لأنها تقوم بحصر كل ما يخص المجتمعات وعمل إحصاءات بها حتى تستفيد بها الجهات القائمة على إدارة الدول.

وأكد شرف الدين أن مصر أبدت استجابة سريعة منذ عام 2010 بالإحصاء وأيضًا في إطلاق اليوم العالمي للإحصاء، مما يساهم في تشجيع العاملين بهذا القطاع ورفع مستوى الجهاز.