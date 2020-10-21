شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات قها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، يرافقها متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب مشروعات مدينة قها بحضور المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها والعميد طاهر الحنفي المشرف العام على تطوير المحليات بالقليوبية.

وبدأت الجولة بتفقد المركز التكنولوجي لمدينه قها الجاري افتتاحه قريبا خاصة بعد توريد الأثاث له وتدريب العاملين به، وقام العميد طاهر الحنفي بشرح منظومة المراكز التكنولوجية والهدف منها وكيفية إدارتها والدورة المستندية للملف للسادة متدربي البرنامج الرئاسي.

ثم تفقدت إدارة قها التعليمية الجاري إقامتها على أرض أملاك دولة ومكونة من دور أرضي وعدد 2 دور علوي بتكلفه 4 ملايين جنيه، حيث تم البدء في الإنشاء وسيتم الانتهاء منها ٢٧ نوفمبر 2020.

كما تم تفقد محطة غاز قها الجاري إقامتها على مساحة 3800 متر حيث تم البدء فيها في شهر أكتوبر الجاري وسيتم الانتهاء من الأعمال المدنية (الإنشائية) خلال 7 شهور بتكلفة 13 مليون جنيه.