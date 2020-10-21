شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محضرين لشركة نظافة وفندق لإلقائهما مخلفات وقمامة في أراضي فضاء بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هدي المغربي رئيس مدينة سفاجا تحرير محضرين لشركة نظافة وفندق لإلقائهما المخلفات والقمامة في الاراضى الفضاء بسفاجا

وأوضحت رئيس المدينة أنه تلاحظ أثناء المرور قيام شركة نظافة متعاقدة مع احد الفنادق بإنشاء مقلب قمامة مخالف وبدون أي تراخيص أو تخصيص وعلى الفور أمرت «المغربي» مسئولي الإداراة الهندسية وإدارة البيئة والمتابعة الميدانية والنظافة برفع تراكمات القمامة ونقلها إلى المقالب العمومية.

وكلفت«رئيس المدينة» إدارة الشؤون القانونية بعمل محاضر بيئية ونظافة للشركة والفندق المخالف بسبب تجمع الذباب والفئران، والحشرات والروائح الكريهة، مما ينذر بكارثة بيئية، وعدم نقل القمامة والتنبيه على صاحب الشركة بعدم إلقاء المخلفات بقطع الاراضي الفضاء، وتحويلها إلى مقلب قمامة .