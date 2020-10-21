شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «سفاجا» تحذر من عمالة الأطفال نتيجة الجداول المدرسية خلال مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا من اتشار عمالة الأطفال نتيجة الجدوال المدرسية خلال مواجهة أزمة كورنا وذلك خلال تفقدها المدينة الصناعية ومحيط الورش للوقوف على مستوى النظافة بها.

كما تفقدت «رئيس المدينة» مستودعات البوتاجاز بنطاق المدينة الصناعية، وتلاحظ وجود عمالة أطفال في أحد المستودعات وعلى الفور كلفت «المغربي» مسؤول المتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية بإيقاف السيارة ونقلها المدينة وتسريح الأطفال.

وحذرت «رئيس المدينة» من استغلال الأطفال دون السن القانونية في الأعمال التي تحتاج إلى قوة بدنية أو غيرها، مؤكدةً أنها في حالة ضبط مخالفة أخرى سوف تحيل صاحب العمل وأولياء الأمور إلى النيابة العامة.

وأشارت «المغربي» إلى أن المنظمات الدولية ومنظمة العمل الدولية أصدرت اتفاقيات لمعالجة شؤون عمل الأطفال، حيث وضعت حداً أدنى لسن العمل هو سن إتمام التعليم الإلزامي والذي اعتبرت أنه لا يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة، كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في الأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم للخطر خاصة مع إبقاء التلاميذ والطلاب من المدارس خلال عدد من أيام الأسبوع نتيجة مواجهة أزمة فيروس كورونا.