شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات مالية وعلاج شهري في اللقاء الأسبوعي لحل مشاكل المواطنين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بحل مشاكل وشكاوى المواطنين من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فورًا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص يوم من كل أسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشاكلهم وشكواهم، بحضور مديري المديريات الخدمية والجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وفي هذا الإطار أناب محافظ الشرقية، سعد الفرماوي سكرتير عام محافظة الشرقية لاستقبال عدد من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للاستماع لمشكلاتهم على الطبيعة والعمل على حلها، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال اللقاء كلف السكرتير العام مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم معاشات شهرية لـ11 مواطنًا ومواطنة، نظرًا لظروفهم المعيشية والتنسيق مع مدير مديرية القوى العاملة ببحث إمكانية إتاحة فرص عمل مناسبة لهم أو لأزواجهم، لتوفير حياة كريمة لهم ولتحمل أعباء المعيشة، كما جرى تقديم مساعدات مالية لهم أثناء اللقاء مراعاة لظروفهم الاقتصادية.

كما تم تكليف مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام، ببحث إمكانية توفير وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية لإحدى المواطنات لكونها مطلقة وترعى طفلين توأم.

كما كلف السكرتير العام، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير كرسي متحرك لسيدة لديها بتر في أحد الساقين، وكلف وكيل وزارة الصحة لتوفير علاج شهري لثلاثة مواطنين، ومخاطبة وكيل وزارة التربية والتعليم لإعفاء ثلاثة أطفال من المصروفات اثنان منهم لوفاة الأب والطفل الثالث لمرض الأب.

وخلال الاجتماع تقدم أحد المواطنين بشكوى، يتضرر فيها من رفض أحد العاملين بإدارة الأملاك بالحسينية تخفيض رسوم التصالح بنسبة (25%) على المتر، ليكلف السكرتير العام مدير إدارة الأملاك بالمحافظة بالفحص واتخاذ اللازم قانوناً.

ووجّه السكرتير العام رئيس مركز ومدينة فاقوس، ومسئولي شركة مياه الشرب، ومديرية الري والصرف ومديرية الزراعة بالمعاينة على الطبيعة لشكوى تقدم بها أحد مزارعي قرية الخطارة، تفيد قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبناء في مصرف الصرف المجاور لمحطة الصرف الصحي بقرية الخطارة، مما يسبب ضررا الأراضي الزراعية المجاورة على مساحة ٣٠٠ فدان.

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كما قرر السكرتير العام تشكيل لجنة من رئيس مدينة القرين، والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني بالمحافظة، ومديرية الزراعة للمعاينة على الطبيعة وبحث شكوى تضرر مواطن فيها من قيام مواطنين آخرين بغلق الشارع الرئيسي المؤدي إلى أراضي ومنازل المواطنين بمنطقة كفر أبوطه بمدينة القرين.

وكلف السكرتير العام رئيس مركز ومدينة أبوكبير، بالفحص ومخاطبة الجهات المعنية واتخاذ اللازم قانونياً تجاه تضرر سكان أرض أبونار، الكائنة بين شريطي قطار المنصورة والصالحية من رفض شركة الكهرباء تركيب عدادات كودية لهم، وكذا طلب المواطنين تخفيض قيمة التصالح بقيمة 50 جنيهًا للمتر.