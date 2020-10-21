شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «المصريين بالخارج» عن انتخابات «النواب»: «كرنفال كالعادة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، إن انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ حق دستوري لكل مواطن مصري سواء بالداخل أو الخارج، وستكون أيام الانتخابات كرنفال للمصريين بالخارج كالعادة، خاصة الجالية بالسعودية، أكبر جالية مصرية بالخارج.

وأضاف «حنفي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «ten»، الأربعاء، أن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات فتح يومي ١٩ و٢٠ أكتوبر للتسجيل، وكان آخر يوم لسحب بطاقات الاقتراع أمس الساعة ٩ مساء، وبدأت الجالية بإرسال الأصوات للقنصلية العامة المصرية بمدينة جدة والسفارة المصرية بالرياض.

وأوضح أنه سيتم استقبال البريد من المصريين حتى مساء الجمعة ٢٣ أكتوبر وسيغلق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الجمعة ٢٠ نوفمبر الساعة ٩ مساء، وسيستمر استلام الخطابات بالبعثات الدبلوماسية المختلفة حتى يوم ٢٣ نوفمبر ٩ مساء حسب التوقيت المحلي للدول المختلفة حول العالم.