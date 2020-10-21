شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر والسفير الإيطالى يبحثان الاستعداد لإقامة «الأيام الإيطالية في الصعيد» نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة جامباولو كانتينى، بحضور نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، والقنصل الفخري للسفارة الإيطالية بالصعيد فرنسيس أمين، وذلك لبحث استعدادات إقامة فعاليات مبادرة «الأيام الإيطالية في صعيد مصر» التي ستقام في محافظتي الأقصر وأسوان خلال الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر 2020.

وأشار السفير الإيطالي جامباولو كانتينى، خلال اللقاء، على أن الفعاليات ستتضمن عقد أحداث وحلقات نقاشية حول السياحة والآثار والبعثات الأثرية الإيطالية والحرف اليدوية التراثية والأزياء، بالإضافة إلى التعاون من أجل التنمية، كما سيتم تخصيص مساحة للمطبخ الإيطالي.

ومن جانبه رحب محافظ الاقصر، بإقامة فعاليات مبادرة «الأيام الإيطالية في صعيد مصر» في الأقصر، مؤكدا على أهمية استمرار تعزيز التعاون بين مصر وايطاليا، متمنيا السلامة لكلا البلدين من تداعيات فيروس كورنا، وعودة السياحة الإيطالية إلى الأقصر كما كانت سابقا.