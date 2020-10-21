شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 19 محضر إشغال طريق و19 حالة إزالة فورية في حملة إشغالات بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرحت مروة زهران نائب رءيس مدينة الباجور بقيام قسم الإشغالات بالمركز بحملة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة أسفرت الحملة عن تحرير عدد 19 محضر اشغال طريق، وعدد19 حالة إزالة فورية، وعدد 7 حالات ضبط. من جانبه اكد خالد العرفى رءيس مدينة الباجور عن استمرار حملات ازالة الاشغالات لاعادة الانضباط إلى الشوارع وتحسين المظهر الجمالى للمدينة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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