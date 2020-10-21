شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حصول جامعة بنها على الآيزو.. «السعيد» يكرم القيادات المشاركة في الجودة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، الأربعاء، أعضاء هيئة التدريس وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وبعض موظفي الجامعة المشاركين في منظومة الجودة الإدارية، وذلك بمناسبة حصول الجامعة على شهادة الجودة الإدارية ليزو 9001- 2015، لمدة 3 سنوات.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين الدارين المشاركين في منظومة الجودة من أجل تطوير وتحسين الأداء بالعمل الإداري بالجامعة والذي توج بحصول الجامعة على شهادة الجودة والاعتمادايزو 9001- 2015.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالقادر عبدالكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة والدكتور جمال سوسة المشرف على علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة.

وتم منح الشهادة الدولية لجامعة بنها بناءً على نتائج زيارة تقييم نظام الجودة الإدارية بالجامعة بواسطة مؤسسة AGA لتابعة لشركة سوكوتيك الإنجليزية الفرنسية حيث إن فريق التقييم كان قد أوصي في نهاية الزيارة في مارس الماضي بمنح جامعة بنها شهادة الايزو9001- 2015 لمدة 3 سنوات.

رئيس جامعة بنها يكرم القيادات المشاركة في الجودة الادارية

رئيس جامعة بنها يكرم القيادات المشاركة في الجودة الادارية

رئيس جامعة بنها يكرم القيادات المشاركة في الجودة الادارية

رئيس جامعة بنها يكرم القيادات المشاركة في الجودة الادارية

رئيس جامعة بنها يكرم القيادات المشاركة في الجودة الادارية

رئيس جامعة بنها يكرم القيادات المشاركة في الجودة الادارية