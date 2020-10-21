شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يكرم القيادات الجامعية المشاركة في الجودة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أعضاء هيئة التدريس وامين عام الجامعة والامناء المساعدين وبعض موظفي الجامعة المشاركين في منظومة الجودة الادارية، بمناسبة حصول الجامعة علي شهادة الجودة الادارية ايزو 9001 - 2015 لمدة ثلاث سنوات.

واشاد رئيس الجامعة بجهود اعضاء هيئة التدريس والعاملين الادارين المشاركين في منظومة الجودة من اجل تطوير وتحسين الاداء بالعمل الاداري بالجامعة والذي توج بحصول الجامعة علي شهادة الجودة والاعتمادايزو 9001 - 2015.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الادارية بالجامعة والدكتور جمال سوسة المشرف علي علي قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسامية عبد الحميد امين عام الجامعة.

يذكر ان منح الشهادة الدولية لجامعة بنها تم بناء على نتائج زيارة تقييم نظام الجودة الإدارية بالجامعة بواسطة مؤسسة AGA لتابعة لشركة سوكوتيك الانجليزية الفرنسية حيث ان فريق التقييم كان قد أوصي في نهاية الزيارة في مارس الماضي بمنح جامعة بنها شهادة الايزو9001 - 2015 لمدة ثلاث سنوات.