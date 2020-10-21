شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة السويس تقيم احتفالية كبري بمناسبة أعياد اكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة السويس احتفالية كبري في ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالجامعة، بحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والدكتور سيد الشرقاوي رئيس الجامعة، واللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، وعدد من أسر الشهداء والعسكريين.

وتفاعل طلاب الجامعة الحاضرين، مع كلمات أبطال معارك مصر العسكرية والقانونية والدبلوماسية، حيث بثوا في نفوسهم روح أكتوبر والحفاظ على الوطن والتضحية، كما تفاعلوا مع تكريم أسماء الشهداء.

وقدم الحفل الكاتب الصحفي محمد نبيل، وقال الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس إن حرب أكتوبر ستظل تدرس على رأس المقررات العسكرية في أعرق الأكاديميات الحروب في العالم حين حمل جيش مصر على كاهله امانة تكليف الشعب له بحتمية استرداد الكرامة، ورفع الراية، وإعلاء الهامة في عنان السماء مهما كلفه ذلك من تضحيات.

وتطرق رئيس الجامعة في كلمته الي الإنشاءات والكليات الجديدة هذا العام، موضحا أن ما تقوم به الدولة من مشروعات قومية هو لصالح هذا الشعب ولمصلحة وطنية، ومن برج العرب وعن طريق الفيديو كونفرانس، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي كلية الطب في مبنى بلغت تكلفة الإنشاء والتجهيز 412 مليون جنيه.

إضافة إلى دخول كليات جديدة الجامعة هذا العام لتخدم أبناء السويس ومنها كليتي طب الأسنان وكلية التربية والرياضية، خلال الأعوام المقبلة سيجري افتتاح كلية العلاج الطبيعي ومعهد التمريض وكلية دراسات النانو تكنولوجي خلال الأعوام القادمة.

Advertisements