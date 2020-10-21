شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا»: تجهيز 80 فريقًا طبيًا ضمن «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا إنهاء استعدادها لتنفيذ المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية، والتي تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة»، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن تلك المبادرة يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم وأشار إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومسئول المبادرة، أنه يتم الاستعداد لتنفيذ المبادرة بالتنسيق مع التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، للوصول إلى جميع الطلاب المستهدفين من المبادرة بالريف والحضر، مشيراً إلى أنه تم تجهيز 80 فريقا عن طريق مديرية الصحة، وذلك لتنفيذ المبادرة في الريف وتم تدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات ويتم الآن تكثيف الاجتماعات لمناقشة خطة العمل وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالمبادرة وذلك للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.