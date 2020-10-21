البرعى يتفقد الأعمال الإنشائية بدار الأطفال المعثور عليهم بإدارة السويس الطبية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام الدكتور أحمد البرعى وكيل وزارة الصحة بالسويس بتفقد ومتابعة أعمال الصيانة والتجديدات والأعمال الإنشائية بدار الأطفال المعثور عليهم التابعة لمديرية الصحة للتأكد من سير العمل بها بشكل منتظم للانتهاء منها فى أقرب وقت. رافقه الدكتور حسام يونس، مدير إدارة السويس الطبية والمسؤولين من القسم الهندسى للانتهاء من الصيانة وتجديد المكان بما يليق دائما لإقامة الأطفال على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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