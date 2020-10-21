شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 874 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام في حملة تموينية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت مباحث التموين في المنوفية بتحرير محضرين ضد أصحاب مجازر دواجن يعملان بدون ترخيص لحيازتهم هياكل ومخلفات دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي ،حيث تم ضبط 770 كجم لحوم مفرومة وكفتة وهياكل ومخلفات دواجن غير صالحة للإستخدام بإجمالي مضبوطات 874 كجم لوجود تغير في الخواص الطبيعية.
وشدد اللواء ابراهيم ابوليمون محافظ المنوفية، على استمرار تكثيف الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخالفين وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين والمتلاعبين، مؤكدا أنه لن يسمح بأي مخالفات تضر بصحة وسلامة المواطنين وحمايتهم من أي تلاعب.
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