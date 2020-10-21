"الوطنية للإعلام" تعلن بث مباراة الأهلى والوداد أرضيا على قناة أون تايم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين رئيس الهيئة إذاعة مباراة النادى الأهلى المصرى والوداد المغربى فى الدور قبل النهائى لبطولة أبطال أفريقيا على التردد الأرضى لقناة on time وذلك مساء الجمعة المقبل، يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة على حق المشاهد المصرى فى مشاهدة الأحداث الرياضية الهامة. وتمنت الهيئة الوطنية للإعلام مشاهدة ممتعة لجماهير الكرة المصرية على قناة أون تايم.

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