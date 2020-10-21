شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز لـ أسامة هيكل بعد منع دخول الكاتبة فاطمة سيد: وزير يفتقد للياقة وغير جدير بالثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الكاتب الصحفي محمد الباز، انتقاداً لاذعاً لـ أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بعد منع الكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد من دخول مقر وزارة الإعلام لحضور اجتماع الصحفيين معه، واصفاً إياه بالوزير الذي يفتقد للياقة وغير الجدير بالثقة.

وكتب الباز عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك "أسامة هيكل وزير يفتقد اللياقة وغير جدير بالثقة، لا يوجد أى شئ غريب فيما فعله أسامة هيكل اليوم ليس مع الكاتبة الكبيرة فاطمة سيد أحمد فقط، ولكن مع كافة الزملاء الذين ذهبوا للنقاش معه نزولا على دعوته"، وأضاف الباز قائلاً "حرس هيكل منع فاطمة سيد أحمد من الدخول إلى مقر وزارة الاعلام الذى هو منشأة حكومية وليس بيته الخاص، طاقم مكتبه تعامل مع الصحفيين ورؤساء التحرير وكأنهم تلامذة فى انتظار حضرة الناظر".



محمد الباز

وتابع الباز قائلاً "لقد تابعت دعوة أسامة هيكل للصحفيين عن بعد، وكنت أعرف أنها ستنتهى إلى كارثة جديدة من كوارثه، من سنوات وأنا لا أثق فيه، يتعامل طول الوقت بسوء نية، وهو ما فعله اليوم، لقد أهان الصحفيين والإعلاميين، تعامل معهم بدون لياقة، رغم أنه دعاهم إلى بيته للحوار معهم.".

واختتم الباز حديثه قائلاً "خطئية أسامة هيكل فى حق الاعلام تحولت الى كبيرة من الكبائر التى لا تغسلها حتى التوبة، ولذلك أجدد دعوتى له ليستقيل من منصبه، وكفاه تخريبا ونشرا للفوضى فى الوسط الإعلامى، ففوق أنه لا يتمتع بأى لياقة فهو لا يحظى بأى ثقة".