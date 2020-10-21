شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حزمة المزايا المالية الجديدة من الحكومة لـ2.1 مليون معلم.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم، على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهرى، وذلك تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى هذا الإطار. وتضمنت هذه الحزمة المالية .. -حزمة مزايا مالية جديدة لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر بتكلفة 6.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية. -زيادة 50% فى "بدل المعلم" و50% زيادة فى حافز الأداء. وتضمنت هذه الحزمة المالية .. Advertisements - زيادة 25% زيادة فى مكافأة امتحانات النقل من القيمة المقررة فى يونيو 2020. -250 جنيهًا حافز إدارة مدرسية لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد و150 جنيهًا للوكيل شهريًا. -متوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلمين تبدأ من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير معلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية. -إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر بدعم نصف مليار جنيه من الخزانة العامة. - تنفيذ 15 ألف فصل بموازنة العام المالى الحالى لتقليل الكثافات الطلابية بالمدارس.

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