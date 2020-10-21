شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء فى البرلمان لتقديم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ظهر اليوم الأربعاء، بمكتبه رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، والذى حرص على تقديم التهنئة لرئيس الشيوخ بمناسبة فوزه برئاسة الغرفة التشريعية الثانية.

يٌشار إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، كان هو أول المهنئين اليوم، وأكد خلال لقاءه رئيس مجلس الشيوخ، أن المستشار عبد الوهاب يعد إضافة قوية للحياة السياسية والعمل السياسى فى مصر، ومجلس الشيوخ، مشددًا على أن رئيس الشيوخ سيكون له أداء بارز سينقل هذه المؤسسة العريقة إلى آفاق أوسع وأن تكون فى المقدمة دائما لأداء واجبها الوطنى فى ظل محددات الدستور لاختصاصاتها.

وكان الدكتور على عبد العال، قد استهل اللقاء، بالإشادة بالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وما تركه من بصمات وضوابط والعديد من المواقف التى نحترمها ونقدرها، مشيرًا إلى أن "عبد الرازق" شخصية سياسية ووطنية وقامه قانونية كبيرة.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، قد فاز برئاسة مجلس الشيوخ، بعدد أصوات تبلغ 287 صوتا.

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