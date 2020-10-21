شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم يعلن تنفيذ زيادات المعلمين من يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن تنفيذ قرار الزيادات الخاصة بالمعلمين بعد إقرار القانون في مجلس النواب فى يناير 2021، أى بعد شهرين من الآن.

كان الدكتور طارق شوقى، علق على قرار زيادة بدل وحافز الأداء للمعلمين، قائلا: لقد اجتهدنا كثيرا حتى نصل إلى هذا القرار وهي خطوة ممتازة على طريق تقدير المعلمين بجانب حوافز أخرى كثيرة خلال العام، مع كل التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ووزارة المالية ومجلس الوزراء بأكمله.

كان مجلس الوزراء أعلن إقرار حوافز مالية للمعلمين

-حزمة مزايا مالية جديدة لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر بتكلفة 6.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية

-زيادة 50% في "بدل المعلم" و 50% زيادة في حافز الأداء

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- زيادة 25% زيادة في مكافأة امتحانات النقل من القيمة المقررة في يونيو 2020

-250 جنيهًا حافز إدارة مدرسية لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد و150 جنيهًا للوكيل شهريًا

-متوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلمين تبدأ من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير معلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية

-إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر بدعم نصف مليار جنيه من الخزانة العامة

- تنفيذ 15 ألف فصل بموازنة العام المالي الحالي لتقليل الكثافات الطلابية بالمدارس.