شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. السيسى ورئيس وزراء اليونان يطبقان الإجراءات الاحترازية بقمة نيقوسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي "فيس بوك"، مقتطفات من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك خلال القمة التي انعقدت فى العاصمة القبرصية نيقوسيا.







وأرفقت الصفحة صورة تعبر عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية بين قادة الدول الثلاث، حيث يظهر في الصورة الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني وهما يسلمان علي بعضهما بمرفقيهما، مع الحرص علي ارتداء قناع الوجه (الكمامة)، وهي اللقطة التي تفاعل معها رواد وسائل التواصل الاجتماعي علي نطاق واسع.







وأكد السيسي في كلمته أن مصر قدمت نموذجا ناجحا في تعزيز آلية التعاون الثلاثي استنادا لقواعد القانون الدولي وبنود الأمم المتحدة لقانون البحار

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وأشار إلي أن منتدى غاز شرق المتوسط أسهم في وضع إطار للتوافق على مشروعات مشتركة في مجال الغاز-ندعم مساعي نيقوسيا لحل الأزمة القبرصية وتوحيد شطري الجزيرة

وأوضح أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار في ليبيا، كما شدد على ضرورة استمرار الجهود لتسوية القضية الفلسطينية، مجددا التأكيد على ضرورة إنهاء أي وجود عسكري أجنبي في سوريا.

وأكد الرئيس أننا لن نتسامح مع الدول والكيانات الداعمة للإرهاب تسليحا وتمويلا وتدريبا، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته فى مواجهة رعاة الإرهاب.

وشدد السيسى على أن مصر لم تلجأ فى أي مرحلة لاستخدام الهجرة غير الشرعية كأداة للتفاوض أو الابتزاز مع شركائها الأوروبيين.