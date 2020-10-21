شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية لـ"الخليج 365": توجيه تهمة القتل العمد لقاتلة طفليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا إن السيدة الموقوفة لدى الشرطة والمتهمة بإلقاء طفليها في نهر دجلة ستحال إلى المحكمة بعد وستوجه لها تهمة القتل العمد، موضحا أن المحكمة ستصدر عقوبات مشددة على الجانية لأن المجنى عليهم أبنائها.

وأكد المتحدث باسم الداخلية في العراقية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" من بغداد، اليوم الأربعاء، أن المتهمة بقتل طفليها المتهمة "نسرين" هي جانية لأنها أقدمت على ارتكاب جريمة القتل العمد التي يعاقب عليها القانون العراقى بشدة، مشددا على أهمية النظر إلى الواقعة من زوايا مختلفة حيث تكررت حوادث قتل الأبناء أربع أو خمس مرات مؤخرا وهو ما لم يكن موجود في المجتمع العراقى.

المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا

وأوضح المتحدث باسم الداخلية العراقية إلى أن حوادث قتل الأبناء أمر خطير ويجب دراسة أسباب ودوافع الوقائع التي دفعت المتهمة لارتكاب الجريمة، مؤكدا ان وزارة الداخلية العراقية تقوم بدور اجتماعي لأنها باتت قريبة للمواطن من خلال عدد من المؤسسات الشرطية أبرزها الشرطة المحلية، شرطة الأحداث، الشرطة المجتمعية، وشرطة حماية الأسرة والطفل.

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ولفت إلى أن وزارة الداخلية العراقية عليها دور كبير ويجب دراسة المشكلات الاجتماعية لأن هناك ظروف قاهرة تسببت في ضغط نفسى على المتهمة بقتل طفليها، وذلك نتيجة طردها بشكل مهين وأخذ الأطفال منها وكذلك رفض والدتها أن تطالب المتهمة بحضانة الأطفال، ما شكل ضغط نفسى على الفتاة، بالإضافة للسوء المعاملة التي تعرضت لها وهى كلها ليست مبرر لقتل أطفالها، مؤكدا أهمية أن يلتفت المجتمع لحماية الأشخاص الذين يتعرضون لمشاكل اجتماعية.

يشار الى ان مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت قبل أيام مقطع فيديو لسيدة عراقية تلقي بطفليها من أعلى جسر الأئمة الرابط بين منطقتي الكاظمي والأعظمية في بغداد، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليها.

وتمكنت فرقة متخصصة من قوات الأمن العراقية من انتشال جثتى الطفلين اللذين ألقت بهما والدتهما فى نهر دجلة، فى حادثة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

وهزت الجريمة الرأى العام فى العراق بعدما وثقت كاميرا للمراقبة السيدة العراقية تقوم بإلقاء طفليها فى نهر دجلة، بعد أن تجردت من مشاعر الإنسانية.