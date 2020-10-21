"الإدارية العليا" تلغي قرار رسوب طلاب الدفعة الثالثة من ثانوية "كفر الشيخ" المتهمين بالغش الجماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة موضوع "، في ثالث حكم لها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات بعض طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 للدفعة الثالثة من طعون طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي.

وأمرت المحكمة، بإلغاء كافة الآثار التي ترتبت على قرار رسوبهم، والتي من أخصها اعتبارهم ناجحين في امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي، ومنحهم درجاتهم كاملة غير منقوصة بالدرجات التي حصلوا عليها العام الماضي، وإلزام إدارة تنسيق الجامعات بقبول أوراقهم بالكليات وفقًا لتنسيق العام الماضي مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وإلزام وزير التربية والتعليم بالمصروفات باعتباره خاسرًا للدعوى.

يذكر أن ذات المحكمة أصدرت حكمين آخرين منذ شهرين، بإلغاء ووقف تنفيذ قرار الرسوب الجامعي لطلاب الدفعة الأولى التي أقامت الطعون على قرار رسوبهم.

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وصدر قرار الوزير لاتهامهم بالغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا سابقا بتأييد قرار رسوبهم.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.

أقام الطعون عدد من أولياء أمور الطلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب على المراقبين، والملاحظين، وتهديدهم، وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة لجان الامتحان، بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل الغش الجماعي لأبنائهم الطلاب.