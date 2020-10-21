النائب العام يعتمد إطلاق مشروع ربط النيابات الكلية بتقنية الاجتماع المرئي عن بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

اعتمد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم الأربعاء، إطلاق مشروع ربط النيابات الكلية بتقنية الاجتماع المرئي عن بعد "video conference" عن طريق شبكة داخلية مؤمنة.

جاء ذلك على هامش افتتاح ورشة العمل الخاصة بمكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التي نظمتها "إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام" كأولى الفاعليات المستخدم فيها هذه التقنية.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن النائب العام، أعرب في كلمته الافتتاحية للورشة عن سعادته بإطلاق هذا المشروع الذي يُعَدّ خُطوةً هامَّةً، في تفعيل النيابة العامة لسياسة التحول الرقميِّ في أعمالها، إذ إنه يُسهّلُ الاتصال بين أعضاء النيابة بشكل سريع ومؤمن، ويحدُّ من الاختلاط في ظل مكافحة "فيروس كورونا".

وعلى صعيد آخر أكد النائب العام، حرصَه على تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة لملاحقة وتحقيق جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين باعتبارهما صورتين من صور الجريمة المنظمة عبر الوطنية.