أمن المنافذ: إحباط تهريب بضائع وأدوات منزلية بقيمة 1.7 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الاجراءات الجمركية من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 8 قضايا تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع –أدوات منزلية"، بلغت القيمة والتعويض المالي أكثر من 1,700مليون جنيه، قضية تهريب نقد أجنبي، و3 قضايا الألعاب نارية، وأسلحة.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 44 قضية، أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح، وانتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح"، و1493 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 165 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.