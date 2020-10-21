محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت مباحث الأموال العامة، 1000 قرص مخدر و2500 قرص من العقاقير المستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية بحوزة مدير صيدلية بالإسكندرية.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها، قيام (محاسب ومدير صيدلية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية)، ببيع أدوية غير خالصة الرسوم الجمركية من خلال الصيدلية محل عمله بالمخالفة للقانون.
وأفادت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة تلك المعلومات، وأن المتهم يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في بيع الأدوية أجنبية الصنع والمهربة من الجمارك وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة للقانون، متخذاً من الصيدلية محل عمله وكراً لممارسة نشاطه المؤثم، وتخزين الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر والبعض الآخر منها غير مصرح بتداولها ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ودون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتهم المذكور وبحوزته 1000 قرص من العقاقير المدرجة بجدول المخدرات فئة "ج"– 2500 قرص من العقاقير المستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: مصادرة 3500 قرص مخدر وعقاقير مهربة جمركيا داخل صيدلية بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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