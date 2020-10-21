لمدة 6 أشهر.. تحويلات مرورية لأعمال إنشاء كوبري علوي ونفق سيارات بتقاطع الدائري وطريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إجراء تحويلات مرورية لمدة 6 أشهر، لبدء الأعمال الإنشائية لكوبري علوي ونفق سيارات بمحيط الطريق الدائري وتقاطعه مع طريق الواحات بالجيزة.

وقالت الإدارة، إنه في ضوء الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء (كوبري علوي – نفق سيارات)، بمحيط منطقة الطريق الدائري وتقاطعه مع طريق الواحات، والذي يستلزم غلق كلي لطريق الواحات تحديداً في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم، لإنشاء القواعد والأعمدة الخرسانية، لمدة ستة أشهر بدءً من اليوم 21 الجاري الساعة 4 عصراً.

وعلى القادم من مدينة 6 أكتوبر بطريق اتجاه طريق الفيوم يتم الانحراف يمينا والسير اتجاه طريق بديل تم استحداثه موزى لطريق الواحات الرئيسي، ثم الانحراف يساراً والعودة مرة أخرى لطريق الواحات الرئيسي واستكمال السير اتجاه طريق الفيوم.

هذا وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسيير حركة المرور والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق منطقة الأعمال لتوعية وإرشاد المواطنين والحفاظ على سلامتهم.