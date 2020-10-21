"عالم في العراء".. كتاب عمار علي حسن الجديد عن الإعلام والثقافة والمجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

صدر عن دار غراب للنشر والتوزيع كتاب جديد للدكتور عمار علي حسن بعنوان "عالم في العراء: "الإعلام الجديد والثقافة والمجتمع"، يضم الكتاب عددًا من الدراسات المتنوعة ومقالات معمقة في الإعلام وأحوال المجتمع العربي وأخرى حول الأدب.

يتناول الكتاب تفصيلا تأثير الإعلام الجديد، لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي، على قضية الديمقراطية والحريات العامة، ثم يعرج على ثقافة التسامح من حيث تعريفها وتجربتها في الشرق والغرب ومعوقاتها والقيم المرتبطة بها وأشباهها، وكذلك اللغة كمدخل فلسفي لفهم كثير من المعاني والأشياء.

ويحوي الكتاب تراجم أو ملامح لبعض الشخصيات الأدبية، ومقاربات نقدية حول موضوعات شغلت الرواية العربية مثل التصوف والريف وحال الأقليات الدينية.

كما يطرح رؤى نظرية حول أشكال الكتابة ومستقبلها، والنصوص ثلاثية الأبعاد، وتلك التي تُكتب عن الأشياء من الخارج، وما آل إليه الشعر العربي من أزمة، وبعض الظواهر الثقافية السلبية التي أصابت حياتنا في زمن الاستهلاك المفرط، والعناق الأبدي بين الأدب وعلم النفس، وأصناف القراءة والقراء،

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ووصف مصر ثقافيا، ومظاهر خصام المتطرفين للفنون والآداب، والفروق الجوهرية بين ثقافة السُترة وثقافة الندرة.

وجاء على غلاف الكتاب أن "هذه الموضوعات بينها وشائج ظاهرة وخفية، فهي في مجملها تدور حول الثقافة بمعناها الجديد المختلف، الذي يتعدى قضايا الفنون والآداب، إلى ما يقع في قلب القضايا الإعلامية والظواهر الاجتماعية والسياسية من معارف وقيم. ومثل هذا التنوع يجعل الكتاب مفيدا للقارئ المتخصص والعادي في آن".

وقال الكاتب "تتزاحم في رؤوسنا الأفكار، حين نتابع أحداثا تجري بلا هوادة، ونقرأ كتبا تقذفها المطابع إلى أرفف المكتبات، وحين نجلس ساعات نتأمل فيها أنفسنا فنبصر ما جهلناه أو نسيناه، وننظر في أحوال غيرنا، وما نسمعه منهم، وما يجري حولنا، ويمس شخوصنا أو مصالحنا، ومصالح ذوينا".

يشار إلى أن "عالم في العراء" هو الكتاب السادس والعشرون لعمار علي حسن، وهي كتب توزعت على علم الاجتماع السياسي والنقد الثقافي والتصوف، علاوة على عشرين عملا أدبيا عبارة عن إحدى عشرة رواية وسبع مجموعات قصصية وديوان شعر وسيرة ذاتية سردية.​