رئيس الوزراء يتوجه إلى مقر مجلس الشيوخ لتهنئه المستشار عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، إلى مقر مجلس الشيوخ، لتقديم التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لانتخابه رئيسًا للمجلس، بعد عودة المجلس مرة اخرى عقب التعديلات الدستورية الأخيرة.

وزار صباح اليوم، الدكتورعلي عبدالعال رئيس مجلس النواب، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، للتهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد وذلك في مكتبه بمقر مجلس الشيوخ، بحضور المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب والمستشار محمود اسماعيل أمين عام مجلس الشيوخ.

يٌشار إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، قد فاز برئاسة مجلس الشيوخ، بعدد أصوات تبلغ 287 صوتا.