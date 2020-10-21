مدبولي يهنئ محمود محيي الدين لتعينه مديرًا تنفيذيًا بصندوق النقد الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، الدكتور محمود محيي الدين، لتعيينه مديرًا تنفيذيًا بصندوق النقد الدولي، وعضواً بمجلس إدارته ممثلاً لمصر والمجموعة العربية، مشيراً إلى أن هذا الاختيار يدعم مصر في المحافل الدولية والمؤسسات الدولية.
كما هنأ رئيس الوزراء الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاختياره المتحدث الأفضل في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وكانت كلمته بعنوان "العودة إلى المدارس بالدول العربية في ظل أزمة كورونا وكيفية ضمان استمرارية التعليم الجيد للجميع".
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