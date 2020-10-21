طبق بليلة أو ثمرة فاكهة.. الصحة تنشر وجبة الإفطار الصحية في فترة المدارس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب أن يتناول الطفل إفطارا خفيفا ومتوازنا يقلل من الشعور بالإرهاق ويمد المخ بالطاقة اللازمة، كأساس وجبة الإفطار الصحية في فترة الدراسة.
وبحسب منشور توعوي نشرته وزارة الصحة اليوم الأربعاء، تشمل هذه الوجبة: طبق من البليلة أو ساندوتش جبن أو فول مع ثمرة فاكهة.
كان الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، قال إنه يتم متابعة تنفيذ الخطة بشكل يومي في كل المدارس بواسطة فرق من مديريات الصحة بالمحافظات والفرق الطبية التي تمر يوميًا على المدارس، إضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات في كل مدرسة بشكل مستمر تحسبًا لظهور أي حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أنه يتم رد نسب الغياب بشكل يومي وإبلاغ الإدارات الصحية لمعرفة سبب غياب الطلاب لتقديم الخدمة الطبية لهم حال وجود أي أعراض اشتباه لكورونا.
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