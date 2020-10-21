شكرا لقرائتكم خبر عن حملات موسعة لإزالة ملصقات الدعاية الانتخابية على جدران المنشآت الحكومية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، حملات موسعة لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية، لفتح حركة المرور أمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن، وإزالة كافة الملصقات المخالفة من على جدران المنشآت الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وترأس نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، حملة لإزالة الملصقات المخالفة والتي تشوه المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث تم إزالة الملصقات الإنتخابية من على الحوائط بكل من شارع الزراعة، وأبوأحمد، وأبو السعود، وأبوعرفة، ودوران الشوبك، والغار، وشارع المنصورة وشارع الغشام، كما قامت الوحدة المحلية ببني عامر، بإزالة الملصقات الدعائية من الطريق العام، وبالوحدة المحلية بالعصلوجى، تم استكمال أعمال غسيل ورفع الملصقات بسور السكة الحديد، بداية من كارفور وحتي مزلقان العصلوجي، فيما استأنفت وحدات الشوبك، وبردين، والزنكلون أعمال إزالة ملصقات الانتخابات البرلمانية.

كما قام محمد محمود، رئيس حي أول الزقازيق، بحملة لرفع الإشغالات بنطاق الحي، حيث شملت الحملة رفع الإشغالات المتواجدة بعدد من الشوارع، وتم التنبيه على الباعة الجائلين بالإلتزام بالأماكن المسموح بها لهم، وذلك لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما قام رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، بشن حملة لرفع الإشغالات بشارع الري لإعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية، وفك الاختناقات المرورية به ورفع الباعة الجائلين، وفتح الطريق أمام عبور المواطنين واستعادة المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، حيث تم رفع الباعة الجائلين من أمام ميدان الشهداء، ومن أمام الكوبري الجديد اللذين يعوقون استكمال الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بالكوبري، وكذلك من أمام مكتب البريد ومن أمام ميدان العروبةـ وتم رفع الاشغالات وتفريق الباعة، كما تم التنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم وضع أية إشغالات بحرم الطريق منعا لإعاقة الحركة المرورية.