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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة رأس غارب يتفقد المستشفى المركزي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، المستشفى المركزى والاستقبال، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير جميع المستلزمات الطبية والعلاجية، وتفقد جميع المرضى وكذا قسم العناية المركزة والتأكد من عمل جميع الأجهزة بكفاءة عالية وحسن متابعة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية.
كما تفقد قسم الغسيل الكلوى وضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لكل مريض، وتمنى لجميع المرضى الشفاء العاجل.
وشدد «رأفت» على التأكد من الارصدة لجميع الأدوية وعدم وجود عجز، كما شدد على توفير علاج مرض العصر فيروس كورونا المستجد والاستعداد لأي ظروف طارئة، مشيرا إلى ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية لجميع الأطقم الطبية، كما ناشد المواطنين على اتباع كافة السبل الاحترازية للحد من انتشار مرض كوفيد 19.
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