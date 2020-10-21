شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف «أبوظبي الإسلامي – مصر» يطلق أحدث وسائل الدفع الإلكتروني اللاتلامسية «Beat» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفعيلاً لاستراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها مصرف «أبوظبي الإسلامي – مصر»، أطلق البنك أحدث وسائل الدفع الإلكتروني اللاتلامسية «Beat»، في سبتمبر الماضي، على بطاقات الخصم المباشر Card World Debit، وهي وسيلة الدفع الأكثر سرعةً وأمانًا. حيث تعتمد على تكنولوجيا المدفوعات اللاتلامسية، التي تسمح لحاملها بسداد قيمة مشترياته وخدماته، مما يتيح التمتع بتجربة تسوق جديدة من نوعها محلياً ودوليًا.

ويأتي إطلاق «Beat» في إطار الجهود المستمرة من إدارة البطاقات بالبنك لتقديم أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني، ومواكبة منهم لأحدث التقنيات الذكية المعروفة بإسم «موضة الإلكترونيات»، والتي تلقى قبولاً كبيراً في أنحاء العالم لدى كل مستخدميها بجميع فئاتهم وخاصة فئة الشباب، التي تمثل التكنولوجيا جزءً هاما من نشاطه اليومي.

ومن جانبه، صرح محمد على، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، بأن «إطلاق «Beat» أحدث وسائل الدفع الإلكتروني اللاتلامسية، يأتى تماشيا مع إستراتيجيتنا للتحول الرقمي واستخدام أحدث الأساليب الذكية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية ولمواصلة جهودنا المستمرة لتوفير أحدث وسائل الدفع المتطورة والأكثر أمانا لعملائنا لتيسير معاملاتهم المالية». كما تتوافق Beat مع معايير البنك المركزي المصري الخاصة ببطاقات ووسائل الدفع اللاتلامسية في مصر، والتي قد قام بإصدارها بهدف دعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية للتحول إلى اقتصاد رقمي أقل اعتمادًا على أوراق النقد ومن أجل تحقيق الشمول المالي، وذلك لتمكين العملاء من الاستفادة من المزيد من الخدمات باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، وتوظيفها بالشكل الأمثل من أجل تطوير الأداء وتعزيز القدرة التنافسية.

وأضاف: «أدت أزمة فيروس كورونا إلى تزايد أعداد مستخدمي التكنولوجيا المالية البنكية، فمن المتوقع أن تشهد المعاملات الإلكترونية دَفعة قوية في غضون الفترة المقبلة. لذلك يسعى مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر لإصدار منتجات تكنولوجية رقمية، كونها تمثل رهان القطاع المصرفي في الفترة المقبلة، مما كان حافزًا لمصرف أبوظبي الإسلامي- مصر ليكون رائدا في هذا المجال بإطلاق Beat التي تلقى قبولاً كبيراً في العديد من دول العالم».

وتعد «Beat» هي الوسيلة الأحدث في عالم المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية، وتتيح لحاملها سداد قيمة المشتريات ومعاملات السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد (داخل وخارج مصر)، عن طريق جهاز الكتروني يمكن إرتداءه كملحقات، تكون ضمن الملابس كالإسورة الالكترونية التي يتم ارتدائها بمعصم اليد وإنجاز المعاملة بشكل آمن وسريع بمجرد تمريرها على أي نقط بيع الكترونية POS فقط في حالة دعمها أو دعم ماكينة الصراف الآلي لخاصية الـcontactless، مما يتيح التمتع بتجربة تسوق جديدة محلياً ودولياً.

كما أنها تتميز بتصميم أنيق خفيف الوزن ومقاوم للماء، ولهذا فهي مبتكرة وعصرية، بحيث يتمكن العميل من ارتدائها على مدار اليوم، وخلال القيام بمهام عديدة من تسوق وعمل وممارسة الرياضة.

Advertisements

ويمكن للعملاء إصدار وسيلة الدفع الإلكتروني Beat«» لأول مرة من خلال شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، ويمكن الاطلاع على تفاصيل ومزايا Beat من خلال موقع البنك www.adib.eg.