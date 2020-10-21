شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم بورسعيد» يناقش مقترحات مجالس الأمناء لتحديد قيمة اشتراكات مجموعات التقوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد د. نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا بمكتبه بديوان المديرية، ناقش من خلاله مقترحات مجالس الأمناء بالمدارس والإدارات التعليمية لتحديد قيمة الإشتراكات لمجموعات التقوية المدرسية وفق القواعد المنظمة لذلك.

وأكد وكيل الوزارة أن الإجتماع ناقش مقترحات مجالس الأمناء على مستوى المدارس والإدارات التعليمية بشأن تحديد قيمة إشتراكات مجموعات التقوية المدرسية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع مراعاة البعد الإجتماعى في ذلك الشأن.

وأشار باهى إلى أن مجموعات التقوية هي إختيارية وليست إجبارية وتهدف لتحسين مستوى الطالب في المواد الدراسية داخل المكان الشرعى لتحصيل العلم، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن قيمة الإشتراكات والمواعيد واسماء المعلمين بالمدارس فور إعتماد اللائحة المالية المنظمة للمجموعات.