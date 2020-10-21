شكرا لقرائتكم خبر عن مصر واليونان تتفقان على بدء تطبيق إتفاقية التأمينات الإجتماعية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، عن بدء دخول إتفاقية التأمين الإجتماعي الجديده التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني حيز التنفيذ إعتباراً من الشهر الجاري، بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية في هذا المجال.

وأشار رئيس هيئة التأمين الإجتماعي إلى أن هذا التعديل يتمثل في التحول من مبدأ الإشتراكات التأمينية في حالة إنتهاء عمل المؤمن عليه والعودة إلى بلاده نهائياً إلى مبدأ آخر وهو ضم المدد المشترك عنها في الدوله الأخري بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبوله دولياً وما تتضمنه إتفاقيات الإتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الإجتماعي.

وأوضح عوض أن مبدأ ضم مدد التأمين الإجتماعي للمؤمن عليهم في كلا الدولتين يلزم كل دوله بحساب المعاش على أساس جميع المدد المشترك عنها وكذلك باقي الحقوق التامينية من تعويض ومكافاءة نهاية الخدمة وفقاً لتشريعات كل دولة.

وتابع أنه إذا قلت قيمة المعاش الذي تم إحتسابة للمؤمن عليه عن الحد الأدني لما هو منصوص عليه بالتشريعات المصريه يتم رفع هذا المعاش إلى قيمة الحد الأدني .

وأكد عوض أنه تم إتاحه إمكانيه للمواطنين الذين أنهوا عملهم في اليونان وعادوا إلى مصر بشكل نهائي الإستمرار في الإنتفاع بطلب تحويل الإشتراكات خلال فترة إنتقاليه تنتهي في إبريل 2021.

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