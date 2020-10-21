رئيس جامعة عين شمس يكرم «محي الدين» لتوليه المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، بمناسبة انتخابه مديرًا تنفيذيًا بصندوق النقد الدولي، وعضوًا بمجلس إدارته، ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية، وذلك بقصر الزعفران.

حضر التكريم، ا. د عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ا. د خالد قدري، عميد كلية التجارة، ا. د مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب، ا. أشرف مؤنس، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أنه قد تم انتخاب الدكتور محمود محي الدين بالإجماع مديرًا تنفيذيًا بصندوق النقد الدولي، وعضوًا بمجلس إدارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية

التي تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن، بالإضافة إلى المالديف.

وتولى الدكتور محمود محيى الدين، مناصب دولية متعددة كان آخرها عمله السابق في البنك الدولى نائبا أول لرئيس مجموعة البنك الدولى للتنمية المستدامة والعلاقات مع الأمم المتحدة والمشاركات، وبعدها تولى منصبه الحالى مبعوثًا للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

رئيس جامعة عين شمس يكرم محمود محي الدين لتوليه المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

رئيس جامعة عين شمس يكرم محمود محي الدين لتوليه المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي