شكرا لقرائتكم خبر عن بحث بروتوكول تعاون بين جامعة القناة والهيئة العامة لتعليم الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، أنه إيمانا من الجامعة بدورها الهام بالمشاركه في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمه في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على النمو وتطوير المجتمع تسعى الجامعة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لبدء تنفيذ تجربة رائده بمحافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك أثناء استقباله اليوم الأربعاء الموافق ٢١ أكتوبر للسيد نسيم إبراهيم مدير فرع تعليم الكبار بمحافظة الإسماعيلية والسيدة فريال عبدالله مدير العلاقات العامة لهيئة تعليم الكبار بالإسماعيلية، بحضور الدكتور حسام جمال الدين حافظ وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق البروتوكول بالجامعة والذى أوضح أنه يتم الآن التنسيق بين الجامعة وهيئة تعليم الكبار لوضع السياسات العامة وتحديد أسلوب العمل من خلال بنود البروتوكول بما يحقق الأهداف المنشودة منها من خلال رؤية الجامعة.

وستشهد الجامعة قريبا توقيع بروتوكول التعاون بين كل من الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور عاشور عمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.