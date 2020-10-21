شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العامة لشركة مياه البحر الأحمر تجدد الثقة في رئيس مجلس إدارتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى، على اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، وقام المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، بتوضيح كافة الملاحظات الخاصة بالجمعية.

وقررت الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تجديد الثقة للمهندس محمد عيسي رئيسا لمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر لمدة عام اعتبارا من ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠. كما أشادت الجمعية بأداء شركة مياه البحر الاحمر وبالمجهودات المبذولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.