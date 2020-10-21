شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح انفجار ماسورة مياه شرب بمركز بلبيس بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع بلبيس، بإصلاح انفجار ماسورة مياه بطريق عبدالمنعم رياض بجوار كوبرى مصرف بلبيس، وتم كسح المياه المتراكمة بالشوارع وفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات وذلك استجابة لشكوي الأهالي، الذين أعربوا عن سعادتهم لإستجابة محافظ الشرقية الفورية لمشكلتهم، وقدموا الشكر للجهاز التنفيذى لسرعة الإستجابة لشكواهم، والعمل على حلها في أسرع وقت.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه حريص كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع، لتخفيف العبء عن كاهلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، موجهًا الجهاز التنفيذي بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، وتلبية احتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.