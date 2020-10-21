شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يتفقد عدد من الكليات لمتابعة سير العملية التعليمية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق جولاته التفقدية بالكليات وذلك خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، للإطمئنان علي سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الإحترازية ،يرافقه الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عبدالمنعم نافع المشرف علي قطاع التعليم والطلاب.

وخلال الجولة، حرص رئيس الجامعة على الإلتقاء بالطلاب والإستماع لهم ، بالإضافة إلى تفقد الأنشطة الطلابية المختلفة وحث الطلاب على المشاركة بها خلال العام الدراسي والإستفادة منها في تطوير شخصيتهم و مستواهم الفكري والثقافي ،مؤكداٍ على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة التدابير والإجراءات الوقائية وذلك من خلال اتباع التعليمات والإلتزام بأليات التباعد الإجتماعي ، وارتداء الكمامات ونشر التوعية المستمرة بين الطلاب للحفاظ علي صحة وسلامة الجميع من جائحة كورونا .

بدأ رئيس الجامعة جولته ، من كلية التمريض بحضور د.نادية طه –عميد الكلية ،الدكتورة أماني صبحي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، مؤكداً أن مهنة التمريض من أسمى المهن الإنسانية ، و تساهم بشكل فعال في التنمية الصحية التي تعتبر أساس التنمية البشرية ، من خلال المشاركة الفعالة للهيئة التمريضية بالمبادرات التي تستهدف خلق مجتمع سليم ومعافى، والدور الحيوي في التثقيف الصحي والتوعية المستمرة لأفراد المجتمع بالإضافة إلى تخفيف المعاناة عن المرضي و توفير العناية العلاجية اللائقة لهم.

وفي كلية التجارة ،وبحضور الدكتور هلال عفيفي عميد الكلية ، والدكتورة وفاء سالمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، والدكتورة سامية السيد محمود القائم بأعمال وكيل الكلية للدراسات العليا ، أوضح الدكتور عثمان شعلان أن سوق العمل يحتاج كل عام إلي خريجين ذو مهارات و قدرات متطورة ليكونوا شركاء في تنفيذ استرتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكداً أن الجامعة حريصة على توفير المستوي التعليمي المتطور والفرص التدريبية المناسبة لأبنائها الطلاب والتي تساعدهم علي الإرتقاء بالمستوي المعرفي والتدريبي وتؤهلهم للحصول على فرص عمل مناسبة .

و أشار رئيس الجامعة، أن الدولة تتخذ خطوات جادة نحو تحسين الإقتصاد المصري بمختلف قطاعاته ليكون قادراً علي التكيف مع المتغيرات العالمية والتأثير في الإقتصاد العالمي ،مما له مردود قوى على جذب الإستثمارات الأجنبية و خلق فرص عمل لائقة والإرتفاع بمستوي معيشة الفرد وتحقيق التنمية الشاملة بالمجتمع .

واختتم الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة جولته بلقاء طلاب كلية الأداب بحضور الدكتور عماد مخيمر عميد الكلية ،والدكتور عبده كساب عبدالقدوس وكيل الكلية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة ،والدكتور أسامة عبد الباري- وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، معرباً عن امتنانه لتواجده بأحدى أعرق الكليات بالجامعة ، ووسط نخبة مرموقة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس ، لافتاً إلى أن الكلية تساهم بشكل كبير في رسم خريطة تطوير العنصر البشري والتعرف على المخاطر التي يواجهها المجتمع ووضع اليات محددة لحلها ،من خلال أقسامها المتعددة والمعنية بالعلوم الإجتماعية و الفلسفية و الإعلامية بالإضافة إلي التاريخ و الجغرافيا وأقسام اللغات

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